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Göç İdaresi 1309 personel alacak! Göç İdaresi personel alımı başvurusu ve ücretleri!

19 Haziran 2021 Cumartesi - 9:18 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 9:18

Merkez teşkilatında 5 avukat, taşra teşkilatında ise 14 sosyal çalışmacı, 60 şoför, 15 avukat, 1215 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Sınav başvuruları 21 Haziran saat 10.00'da başlayıp 25 Haziran saat 17.00'de sona erecek. Öte yandan ilanda sözleşmeli personele ödenecek ücretlere ilişkin tablo da bulunuyor. İşte Göç İdaresi personel alımı başvurusu ve ücretler…


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez  ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 1309 sözleşmeli personel  alacak. Resmi Gazete'deki ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez  teşkilatında 5 avukat istihdam edilecek. Taşra teşkilatında ise 14 sosyal  çalışmacı, 60 destek personeli (şoför), 15 avukat, lise, ön lisans ve lisans  düzeyinde 1215 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Sınava başvuranlarda 35 yaşını doldurmamış olması, güvenlik  soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şartı aranacak.

Adayların, ÖSYM tarafından geçen yıl yapılan Kamu Personel Seçme  Sınavı (B) grubundan, lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için  KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 ve üzerinde  KPSS puanı almış olması gerekecek.

Başvurucuların, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas  alınarak yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı  adayın içerisinde yer alması gerekecek.

Başvurular, sadece bir il veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına  yapılacak. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile  birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında  tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru  tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekecek.

Başvuru şekli ve başvuru belgelerinin teslim yeri

Adaylar, İçişleri Bakanlığının "www.icisleri.gov.tr" internet  adresinde yer alan kendilerine uygun talep formunu seçerek, 21-25 Haziran  tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru  linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat  edecek. Posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sınav başvuruları 21 Haziran saat 10.00'da başlayıp 25 Haziran saat  17.00'de sona erecek.

Öte yandan ilanda sözleşmeli personele ödenecek ücretlere ilişkin tablo da bulunuyor.

Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücret

 
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