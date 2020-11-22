Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe hangi ilde? 2020 KPSS Ortaöğretim sorusu

ÖSYM tarafından gerçekleştiren KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar sınav sorularını sosyal medyadan değerlendirmeye başladı. 2020 KPSS ortaöğretim sınavında adaylara Göbeklitepe sorusu soruldu. Peki, Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe hangi ilde? 2020 KPSS Ortaöğretim soruları...

KPSS ortaöğretim sınavı sona erdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı sonrasında adaylar sosyal medyada soruları tartışıyor. KPSS ortaöğretim sınavında Göbeklitepe sorusu soruldu. Peki, Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe hangi ilimizdedir? İşte detaylar...

GÖBEKLİTEPE NEREDEDİR?

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe Şanlıurfa 'dadır.

GÖBEKLİTEPE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Göbeklitepe, Neolitik döneme ait yerleşim yeri olan, Şanlıurfa kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunmaktadır.

İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacılar tarafından 1963'te yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe ören yerinde, en somut bulgular, 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı.

Söz konusu taşın değerli olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek bu heykeli Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti.

İlk olarak ne olduğu pek anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı. Sonrasında Hilvan'daki Nevali Çori'de kazı yapmak için kente gelen ve müzede buluntuları gören Alman Prof. Dr. Klaus Schmidt, bu heykellerin çok önemli olduğunu düşünerek detaylı bir çalışma yapmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinle Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından Prof. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında 1995'te bölgede kazı çalışmalarına başlandı. Kazılarda Neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli parçaların yanı sıra "dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu" belirtilen 65 santimetre uzunluğundaki insan heykeli gibi, çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe, 2011 yılında UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alındı, 1 Temmuz 2018'de ise Bahreyn 'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.