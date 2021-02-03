Göbekli haliyle olay olmuştu! Rıza Kocaoğlu su diyetiyle 16 kilo verdi

SPORA AĞIRLIK VERDİ

16 KİLO VERDİ

O görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte sıkı bir diyete girdiğini söyleyen Kocaoğlu, tam 16 kilo verdiğini söyledi.

Detoks ve su diyetin yaptığını ifade eden başarılı oyuncu, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim’’ dedi.