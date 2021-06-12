Göbek nasıl eritilir? Göbek eritmek için en hızlı ve en etkili yol!

Gözünüze korkunç görünen göbek yağından kurtulmak aslında o kadar da zor değil. İlk olarak işe yiyeceklerden başlamak gerekiyor. Bazı yiyeceklerden uzak durmak özellikle de paketli gıdalardan hayatınızda fark yaratmak için atacağınız ilk adım. Göbek bölgesi yağlanmasına karşı alacağınız bir kaç basit önlem hem kilo vermenize hem de kalp hastalığı ve diyabet gibi bazı hastalıklardan da korunmanıza yardımcı olabilir. İşte göbek yağlarından kurtulmak için uzak durmanız gereken yiyecekler...

Markete gittiğinizde, alışveriş yaparken bazı yiyeceklerden uzak durmak pek çok kişi için zor olabilir. Cipsler, kurabiyeler, kekler ve daha sayamadığımız sayısı yüzleri bulan paketli yiyecekler. "Beni satın al" der gibi tüm cazibesiyle sunuluyorlar.

GÖBEK NASIL ERİTİLİR?

Kilo vermede en inatçı kısım genelde karın ve göbek bölgesinde toplanan yağlardır. Ne yapsanız bir türlü gitmez. Göbek eritmek ve kilo vermek istiyorsanız, hemen hemen herkesin tükettiği bazı yaygın atıştırmalık yiyeceklerden kurtulmak gerekiyor. Yüksek karbonhidratlı, yüksek şekerli ve tabii ki yüksek kalorili yiyeceklerle birlikte.

Bu yiyecekler fazla kalori kilo alımına yol açar ve kişiye bağlı olarak bu kilolar vücudun herhangi bir yerinde toplanabilir. Özellikle göbek bölgesi yağlanması hayati pek çok soruna neden olabilir. Uzmanlar bu bölgede toplanan yağların hayati organların çevresinde oluştuğunu ve kişinin kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve metabolik sendrom gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini artırdığını belirtiyor. Bu yiyeceklerden en tehlikelisi olan şeker de, göbek yağı açısından da özellikle zararlı bir bileşen olarak ifade ediliyor.

İŞTE GÖBEK ERİTMEK İÇİN ATACAĞINIZ İLK ADIM!

Bunun nedeni de, çoğumuzun fark etmeden daha fazla şeker tüketmesi olarak gösteriliyor. Bu da kaçınılmaz olarak kilo almaya yol açıyor. Öyle ki uzmanlara göre, yüksek şekerli olduğunu düşünmeyeceğiniz birçok yiyeceğin çok daha fazla şeker içermesi gibi bir sorun da var. Peki, ne yapmak gerekiyor?

Göbek yağlarından kurtulmak için ilk başlayacağınız yer market alışverişleri... İşte göbek eritmek için uzak durmanız gereken yiyecekler...

HIZLI GÖBEK ERİTMEK İÇİN UZAK DURMANIZ GEREKEN YİYECEKLER!

KURABİYE VE KREKERLER

Kurabiye, bisküvi veya krakerler gibi atıştırmalıklar kalorisi yoğun ve biraz bağımlılık yapma eğilimindedir. Bu alıştırmalıklar şekerlidir, yüksek oranda işlenir ve vücutta iltihap oluşturabilir. Hormonları etkileyen bu yiyecekler yağ yakımını frenleyebilir ve özellikle de bel çevresinde daha fazla yağ depolamanıza neden olur.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Kızarmış yiyecekler, kalorileri ve doymuş yağları yüksek olduğundan, iltihaplanma başta olmak üzere, özellikle de bel bölgesinde kilo alımına yol açabilen en tehlikeli yiyecekler arasındadır. Kızarmış yiyecekler, açlık hormonu olan leptini bozuyor. Bu hormon yüksek olduğunda göbek yağının artmasıyla bağlantılı olan kortizolü de yükseltiyor. Ayrıca, kızarmış yiyecekler özellikle kalp sağlığı için en kötü yiyecekler olarak biliniyor ve kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve felç riskini de artırıyor.

CİPS

Marketlerde en sık karşılaştığımız yiyeceklerden biri de cipslerdir. Yüksek kalori içerirler. Cipslerdeki tehlikeli hale getiren ise yapıldıkları bitkisel yağdır. Bu yağ genellikle kanola, mısır veya ayçiçeği veya üçünün bir karışımıdır, hepsi de omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir, bir tür inflamatuar yağdır. Temel bir yağ olmasına rağmen kilo alımının da en büyük nedenidir.

DOLGULU ÇİKOLATALAR

Yayınlanan bir araştırmaya göre, fıstık ezmeli, fındık ezmeli veya karamelli çikolatalar karın yağlanmasına yol açıyor. Yüksek miktarda şeker ilavesini barındıran bu çikolatalar, vücutta yağ olarak depolanıyor.

HAZIR MAKARNALAR

Yemeğini kolay ve rahat hale getirmek isteyenlerim tercih ettiği Noodlelar, pişmeye hazır makarnalar genellikle sodyum, rafine karbonhidratlar ve doymuş yağ bakımından yüksek kaloriye sahip olduğu biliniyor. Uzmanlar bu tür yemeklerden kaçınmak gerektiğini veya nadiren yemenin en iyisi olduğunu belirtiyor. Kilo almamak için kendi makarnanızı yapın ya da kepekli makarna tercih edin.

MEYVELİ VEYA PARFE KATMANLI YOĞURTLAR

Yüksek proteinli ve kalsiyum açısından zengin olarak bildiğimiz yoğurtlar, reçel, meyve veya gronala gibi yiyeceklerle bir araya geldiğinde çok fazla şeker içeren bir bombaya dönüşüyor. Bu yiyecek kan şekerinizde ani bir şekilde yükseltiyor ve genellikle kısa bir süre sonra yine açlık hissetmenize neden oluyor. Yediğinizde günün ilerleyen saatlerinde aşırı yemeye yol açıyorlar. Bu da göbek yağlanmasına ve kilo alımına neden olacağı anlamına geliyor.

BEYAZ EKMEK

Beyaz un rafine edildiği için yani işlendiği için lif ve faydalı besinlerden yoksundur. Bu rafine karbonhidratlar, kilo vermeyi durdurur, sağlığa zarar veren hızlı şeker artışlarına yol açar. Göbek yağlanmasının da başlıca nedenidir aslında. Uzmanlar, ekmek alırken “İçindekiler listesini kontrol edin ve 'zenginleştirilmiş' ile başlayan ekmeklerden kaçının" uyarısında bulunuyor.