Tokyo 2020'ye son paralimpik oyunları şampiyonu unvanıyla katılan Kadın Goalball Milli Takımımız, sonrasında Goalball hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki, Goalball nedir? Goalball nasıl oynanır, kuralları nelerdir?

GOLBOL(GOALBALL) NEDİR?

Goalball, görme engellilere özgü bir takım sporudur. 1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sepp Renidle tarafından, savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla icat edilmiştir. Ortaya çıkışı 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar dayanan "goalball", Almanlar tarafından üretilen bir görme engelli sporu olarak biliniyor.

GOALBALL NASIL OYNANIR?

Oyunun amacı, karşı tarafın savunmasına karşı, her takımın topu yuvarlayarak rakibin kale çizgisinden geçirmesidir. Topun havadan atılması halinde sesini duyamayacağı için yerden gitmesi gerekmektedir. Top havaya atıldığı zaman faul verilir. Yaklaşık 50 dakikalık oyunun sonunda daha fazla gol atan taraf kazanan olur. Oyun, üçer kişilik iki takım ile oynanır. Her takımda en fazla üç yedek oyuncu vardır. Oyun, bir orta çizgisiyle ikiye bölünmüş dikdörtgen biçiminde bir jimnastik salonu sahasında oynanır. Her takım sadece kendi yarı sahasında hareket etme hakkına sahiptir. Her kalenin önünde bulunan, elle hissedilebilecek çizgiler oyuncuların kendilerini yönlendirmesine yardımcı olur. Goller sahanın her iki ucuna atılır. Oyun, zilli bir topla oynanır.