Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor ve mail gönderilmiyor? Gmail bir şeyler ters gitti, uyarısında bulunuyor!

Gmail çöktü mü? Youtube başta olmak Google hizmetlerinde saat 14:52 civarından beri erişim sorunu yaşanıyor. Peki, Gmail neden açılmıyor ve mail gönderilmiyor?

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube ve Gmail'da erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan sorunun kaynağını merak ediliyor. Kullanıcılar, ‘Gmail ve Youtube neden açılmıyor, çöktü mü?’ gibi sorulara yanıt arıyor.

Google'ın en popüler hizmetlerinden biri olan Gmail'de de YouTube benzeri bir sorun yaşanıyor. Google hizmetlerinde dünyada genel bir erişim sorunu yaşanıyor. Video paylaşım sitesi Youtube ve Gmail sayfasına ulaşılamıyor.