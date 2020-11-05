Glüten diyeti yaparken bu noktalara dikkat!

Glütene karşı hassasiyeti olan herkesin çölyak hastası olmadığına dikkat çeken Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Kübra Şahin, "Çölyak, bu hassasiyetin en şiddetli semptom gösteren türü. Glüten tolerasyonu ise kişiden kişiye değişkenlik gösterir'' dedi. Şahin, glüten diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

Glütenin başta buğday olmak üzere çavdar, arpa, yulaf gibi çoğu besinde bulunan bir tahıl proteini olduğunu ifade eden Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyet etik bölümü Arş. Gör. Kübra Şahin, "Kişilerin bir kısmı bu proteini sindirebilirken, bir kısmı ise bu proteini sindiremeyip, vücutlarında bu proteine karşı bir tepki oluşmaktadır" diye konuştu.

Glüten ile ilişkilendirilmiş başlıca hastalıklardan biri olan Çölyak hastalığı ve buğday alerjisi ile çölyak olmayan glüten hassasiyetinin aynı şeyler olmadığına dikkat çeken Şahin, ''Çölyak hastalığı, glüten hassasiyetinin en şiddetli semptom gösteren türüdür. Karın ağrısı, şişkinlik, ishal/kabızlık gibi mide-bağırsak şikâyetleri yorgunluk, eklem-kemik ağrısı, baş ağrısı, dikkat eksikliği, cilt sorunları gibi bağırsak dışı şikâyetler görülmektedir'' ifadelerini kullandı.

"KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR"

Şahin, glütensiz diyetin, glüten ile ilgili sorunların tedavisinde tek yöntem olduğunu hatırlatarak, ''Glüten hassasiyeti olan kişilerin diyetinin günlük 10 mg’dan az glüten içermesi önerilmektedir. Yumurta, et, balık, meyve ve sebze gibi glüten içermeyen besinler günlük beslenmelerinde mutlaka yer almalıdır. Glütensiz ürünler ise diyetlerine ek destek sağlamaktadır. Glütene karşı tolerasyon kişiden kişiye değişmektedir. Glüten hassasiyeti olan kişilerin kimisinde glütensiz diyet semptomları azaltırken, kimisinde ise yüksek miktarda glüten tolere edilebilmektedir'' değerlendirmesinde bulundu.

"BU GIDALARI SOFRANIZDA BULUNDURUN"

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Kübra Şahin, glütensiz diyette tüketilmesi gereken gıdaları şöyle sıraladı:

"Kırmızı et, balık, hindi eti, yumurta, tavuk balık ve diğer deniz ürünleri. Taze sebze ve tüm meyveler. Nohut, mercimek, fasulye, kuru börülce, soya fasulyesi gibi kurubaklagiller. Süt, peynir, yoğurt, kefir, ayran. Fındık, badem, ceviz. Mısır , pirinç, patates, kinoa, keten tohumu ve chia tohumu gibi tahıllar. Patates, mısır, pirinç, soya, mısır, fasulyeden yapılmış glütensiz unlar. Mısır ve patates nişastası. Zeytinyağı, margarinler gibi tüm sıvı ve katı yağlar. Bal, beyaz ve esmer şeker."

PORTAKALLI KEK VE KİRAZLI MUHALEBİ TARİFİ

Glütensiz tatlı tüketiminin de mümkün olduğunu belirten Şahin, portakallı ve kek kirazlı muhallebi tarifleri şöyle

"Malzemeler:

8 Yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağ

1 Su bardağı toz şeker

2 Yumurta (orta boy)

1,5 Tatlı kaşığı vanilya

1 Su bardağı süt

2 Su bardağı glütensiz un

1,5 Tatlı kaşığı kabartma tozu

2 adet portakal kabuğu rendesi

Yapılışı:

Yumuşak tereyağını şekerlerle birlikte 2-3 dakika çırpın. İçine yumurta ekleyin. Vanilyayı ve sütü de ekleyip hafif çırpın. Ayrı bir kapta glütensiz un ve kabartma tozu karışıma ekleyin. Kek karışımı olduğunda, içine rendelenmiş portakal kabuklarını ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 50 dakika pişirin” dedi.

Kirazlı Muhallebi tarifi ise şöyle;

“Malzemeler:

4 yemek kaşığı glütensiz un

120 g tereyağ

1 litre süt

6 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Sos:

2 su bardağı kiraz suyu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

Yapılışı:

Tereyağını tencerede eritin ve glütensiz unu ekleyip, kavurun. Bir yandan çırparak sütü yavaşça ekleyin. Daha sonra toz şekeri ekleyin ve kaynayana dek karıştırın. Kaynadığında vanilyayı ekleyin ve koyulaşana kadar karıştırın. Ateşten aldıktan sonra soğuyana kadar karıştırın. Kâselere dökün ve buzdolabında soğutun. Nişastayı kiraz suyunun 1 yemek kaşığı kadarıyla açın ve diğer tüm malzemeleri karıştırıp birlikte kaynatın. Koyulaşınca sos hazır olacak. Soğumuş muhallebilerin üzerine sosu döküp tekrar soğumaya bırakın” dedi.