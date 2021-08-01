Gizli zam! Bakanlık harekete geçti, 81 ile talimat verildi, artık...

Tüm tüketicileri çok yakından ilgilendiriyor. Uzun süredir özellikle temel gıda maddelerinde gramaj hileleri ile gizli zam yapıldığı gündeme geliyordu. Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı ürünlerde gramaj ve adet ölçülerinin azaltılmasına rağmen fiyatlardaki gizli artışa karşı harekete geçti. 81 ile gönderilen yazıda idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Koronavirüs salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerde vatandaşların temel gıda maddelerine yoğun talep gösterimesi nedeniyle fahiş zam oranları gündeme gelmişti. Bu zamlar özellikle gelirinin önemli bir kısmını temel gıda maddelerinin alımına ayıran dar gelirli vatandaşları ekonomik olarak zorlamıştı.

Yapılan zamların tepki çekmesi üzerine bazı firmalar gramaj oyununa yöneldi. Fiyatlar sabit tutulsa da gramajların düşürülmesi ile gizli zam vatandaşların cebine yansıdı.

Ticaret Bakanlığı ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti.

Bakanlık, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle ürünlerin birim fiyatlarında gizli artış yapıldığını belirledi.

Tüketicilerin korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi.

Temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları, aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderildi.