Gizli toplantıya sızdı, ortalık karıştı! Dünya bu olayı konuşuyor

Avrupa Birliği Savunma Bakanlarının Zoom üzerinden gerçekleştirdiği gizli toplantıya sızan gazetecinin ortaya çıkardığı güvenlik açığı olay yarattı. Gelen son dakika haberine göre durumu Twitter'dan da paylaşan Hollandalı gazetecinin ortaya çıkardığı gizli toplantı apar topar iptal edilirken bu tür üst düzey çevrimiçi toplantıların güvenliği tartışmaya açılmış oldu.

27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin savunma bakanlarının dün gerçekleştirdiği gizli çevrimiçi toplantıda yaşanan akılalmaz olay sosyal medyada da paylaşılınca büyük olay yarattı.

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci AB Savunma Bakanları'nın çevrimiçi video toplantısında bir anda ortaya çıkarak herkesi şoke etti.

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in Twitter 'da yaptığı fotoğraflı toplantı paylaşımını gören Daniel Verlaan, bakanın bilgisayar ekranındaki yansımadan toplantıya erişim sağlayan 6 haneli güvenlik koduna erişerek toplantıya kolayca katılım sağladı.

Toplantının ortasında ekranlarında bir anda Verlaan'ı görünce şoke olan bakanlar ne yapacaklarını şaşırdı.

TOPLANTINIZI BÖLDÜĞÜM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Toplantıda yer alan AB yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Daniel Verlaan'ı ekranda görünce 'Sen kimsin?' diye sorarken toplantıdaki bakanlara 'Toplantımıza dışarıdan müdahale var' uyarısını yapmayı ve konuşmaları durdurmayı da ihmal etmedi. Daniel Verlaan ise 'Merhaba, toplantınızı böldüğüm için özür dilerim, hemen aranızdan ayrılacağım' derken Borrell gazeteciye 'Nasılsın? Şu anda gizli bir toplantıda olduğunun farkında mısın?' diye sordu.

Borrell ve Daniel Verlaan arasındaki bu konuşmalar sırasında arka planda toplantıda yer alan bakanların kahkaha attıkları duyuldu. Borrell'e teşekkür ederek toplantıdan ayrılan Hollanda lı gazeteci daha sonra yaşadıklarını Twitter sayfasından takipçileriyle de paylaştı.

KOLAYCA KATILDIĞINI ANLATTI

Zoom toplantı kodunun yansımasını Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in ekranında gördüğünü ve birkaç denemeden sonra kolayca toplantıya katıldığını anlatan gazetecinin bu paylaşımıyla birlikte Ank Bijleveld'in Tweet'inin silindiği de dikkatlerden kaçmadı. Daniel Verlaan'ın şoke eden 'baskınının' ardından toplantı güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bir açıklama yaptı.

Rutte, yaşananlardan sonra tüm bakanlarını uyararak 'Bu olay bize Twitter paylaşımlarımız konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini anımsatmalı.' derken AFP'ye açıklama yapan bir AB yetkilisi de 'Olay esnasında duyulan kahkahalara kanmamalıyız, bu çok ciddi bir güvenlik sorunu' ifadesini kullandı.