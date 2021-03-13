Gizli tehlike! Kanser yapıyor

Son dönemde endokrin hormonal sistemi etkileyen çeşitli kimyasal maddelerin türemeye başladığını kaydeden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, özellikle teflon tavalarda bulunan PTFE (Politetrafloroetilen Polimer) maddesinin besin ve solunum yolu ile vücuda girerek tiroid kanserine neden olduğunu belirtti. Doç. Dr. İlhan, ayrıca yapılan çalışmalarda bu maddelerin hayvanlarda tiroid nodülleri oluşumunu arttırdığının gösterildiğini de açıkladı. Sadece teflon tavalar değil mutfaktaki araç-gereçlerden mobilyaya kadar kullanılan birçok eşyada kimyasal maddeler bulunduğunun altını çizen Doç. Dr. İlhan, bu ürünlerin kullanımı konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

SOLUNUM VE BESİN YOLU İLE VÜCUDA GİRİYOR

Vücuttaki birçok dokuda biriken zararlı maddelerin olumsuz etkilerini anlatan Doç. Dr. İlhan, “Hormonlar aslında vücudumuzca mesajcı moleküller. İki hücre arasındaki iletişimi sağlıyor. Yani bir hücreden diğer hücreye mesaj mahiyetinde bölünmesi, çoğalması, metabolizmasını etkileyen sinyaller diyebiliriz. Bunun için çeşitli özelleşmiş dokular mevcut. Hipofiz bezi, tiroid bezleri, pankreas bezi ve üreme organlarımız bunların içinde sayılabilir. Tabii bir de son dönemde, artık sanayileşen toplumla beraber, endokrin hormonal sistemi etkileyen çeşitli kimyasal maddeler türemeye başladı. Biz bunlara genel olarak endokrin engelleyiciler diyoruz ve her an her yerde, sanayi ürünlerinde karşımıza çıkabiliyor. Mutfaktaki pişirme kaplarından tutun teflon tavalara, mobilyalardan halılara ve boyalara kadar her yerde bu maddeler, temas yoluyla, solunum yoluyla, besin yoluyla vücudumuza giriş yapabiliyor. Bunlar da çeşitli dokularda birikim gösterebiliyor. Biriken bu dokuların başında ise endokrin ve üreme sistemi geliyor” dedi.

TEFLON TAVALARA DİKKAT

Endokrin engelleyicileri belli başlı sınıflarda sıralamanın mümkün olduğunu söyleyen Doç. Dr. İlhan, “Mesela plastiklerde çokça kullanılan BPA dediğimiz bisfenol maddesi ya da ftalatlar, perflora karbonlar, tarım ilaçları dediğimiz pestisitler en başta sayılabilecek gruplar. Bunların içerisinde de özellikle teflon tavalarda kullanılan ve PTFE (Politetrafloroetilen Polimer) ve PFOA (Perflorooktanoik Asit) denen perflora karbonlar grubu mevcut. Bunun teflon tavalarda özellikle tercih edilmesinin sebebi, hem ısıya karşı bir direnç sağlıyor hem de lekelenmeye karşı bir kolaylık sağlıyor. Fakat bu maddeler kullanılırken vücuda besin yolu başta olmak üzere çeşitli yollarla alınarak dokularda birikiyor” diye konuştu.