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Gizli aşılama istifayı getirdi!

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 15:58 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 15:58

Peru Dışişleri Bakanı Astete, Kovid-19 ulusal aşı programı başlamadan aşılandığı için istifa etti.


Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkede yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) aşı programı başlamadan aşı yaptırdığı için görevinden  ayrıldı. 
  
Dışişleri Bakanı Astete, Cayetano Heredia Üniversitesinden aldığı  teklif üzerine 22 Ocak'ta Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının ilk  dozunu yaptırdığını bildirdi.
 
Astete, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük bir hata yaptığımın  farkındayım, bu yüzden aşının ikinci dozunu olmadım. Açıkladığım sebeplerden  dolayı Devlet Başkanı'na istifamı sundum." ifadesini kullandı.
 
Sağlık Bakanı da istifa etmişti
 
Eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Kovid-19 aşısının ülkeye  ulaşmasından aylar önce Ekim 2020'de aşılandığı haberleri üzerine Kongrenin  tepkisini çeken Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, dün istifa etmişti.
 
Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin  doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez  Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.
 
Peru'da bugüne kadar 1 milyon 235 bin 298 kişi Kovid-19'a yakalandı,  43 bin 703 kişi yaşamını yitirdi.

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