Gizlemek için böyle konuşmuşlar! Şifre: 'Kübra hazır'

Adana merkezli 4 ilde, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7’si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi ‘Kübra’ olarak şifreledikleri, uyuşturucu almak isteyenlerle ‘Kübra hazır’ diyerek haberleştikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 Nisan’da operasyon düzenledi. Adana merkezli Diyarbakır Mersin ve Osmaniye ’de çok sayıda adrese yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 25 şüpheliden 13’ü yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 12 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

UYUŞTURUCUNUN ŞİFRESİ ‘KÜBRA’

Emniyete götürülen şüphelilerin, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen ve polisin 13 Ocak’ta düzenlediği operasyonla çökertilen silahlı suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlendi. Çamlıbel Mahallesi’nde torbacılık yaptıkları saptanan şüphelilerin, polisin teknik takibine yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi ‘Kübra’ olarak şifreledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, uyuşturucu satışı için konuştukları kişilerle “Kübra hazır, gelin” ifadesini kullandıkları tespit edildi.

ARA YAKALAMALARDA 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada polis, şüphelilerin takibi sırasında 14 kişinin daha uyuşturucu madde satışı yaptıklarını belirledi. Bu kişilere yönelik yapılan ara yakalamalarda da 14 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanırken, evlerinde yapılan aramalarda 86 kilo 17 gram esrar, bin 450 gram bonzai, 156 gram bonzai, 25,54 gram metamfetamin ve 4 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.