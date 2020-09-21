21 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.104 -0.73 EURO 8,9740 0.13
USD 7,6070 0.69 ALTIN 472,520 -0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gizem Salkım: Saygıyla ayrıldık

21 Eylül 2020 Pazartesi - 13:32 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 13:32

Yeşim Salkım önceki gün büyük kızı Gizem’le İstinyePark’taydı.


3 yıllık eşi Ozan Düzdaş’tan boşanan Gizem Salkım, “Severek evlendik, karşılıklı saygı ile bitirdik. Arkadaşça ayrıldık. İkimiz için de hayırlısı olsun” dedi.
 
(Hürriyet)
 

ETİKETLER

yeşim salkım gizem salkım kızı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.