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Gizem Kurtulan kimdir? (Survivor 2018 Gönüllüler)

28 Şubat 2018 Çarşamba - 10:40 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 10:40

Gizem Kurtulan kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde çok fazla araştırılıyor. Dün akşam gerçekleşen Survivor 2018 ada konseyinde elenen isim Gizem Kurtulan oldu. İşte Gizem Kurtulan'ın hayatına dair merak edilen tüm bilgiler...


Gizem Kurtulan dün akşam Survivor 2018 yarışmasına veda eden isim oldu. Bu gelişme üzerine Gizem Kurtulan'ın yaşı, eğitimi, kariyeri gibi konular merak edilir oldu. İşte Survivor Gizem Kurtulan kimdir? Sorusunun yanıtı...

GİZEM KURTULAN KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun olmuştur. Yarışmada gönüllüler takımında yarışacaktır. Güzelliğinin yanı sıra sportif kimliği ve güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Plates eğitmenliği yapan Gizem Kurtulan 1994 yılında Bursa Mustafakemalpaşa’da dünyaya gelmiştir. Gizem Kurtulan’ın sevgilisi yoktur. Yarışmaya kadarki süreçte eğitmenliğini yaptığı çocuklar ile bolca vakit geçirmiş ardından yoğun bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır.

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