Gizem Kurtulan kimdir? (Survivor 2018 Gönüllüler)

Gizem Kurtulan kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde çok fazla araştırılıyor. Dün akşam gerçekleşen Survivor 2018 ada konseyinde elenen isim Gizem Kurtulan oldu. İşte Gizem Kurtulan'ın hayatına dair merak edilen tüm bilgiler...

Gizem Kurtulan dün akşam Survivor 2018 yarışmasına veda eden isim oldu. Bu gelişme üzerine Gizem Kurtulan'ın yaşı, eğitimi, kariyeri gibi konular merak edilir oldu. İşte Survivor Gizem Kurtulan kimdir? Sorusunun yanıtı...

GİZEM KURTULAN KİMDİR?