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Gizem Hatipoğlu su dolu kovayla peşinden koştu
Gizem Hatipoğlu ve 'Survivor' yarışmasıyla yıldızı parlayan sunucu eşi Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz gün kızları Lila ile birlikte bir otelde görüntülendi. Gizem Hatipoğlu'nun kızının peşinden koştuğu anlar kameralara yansıdı.
'Survivor' yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran sunucu Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2018 yılının ekim ayında ilk bebekleri Lila'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çift, önceki gün kaldıkları otelde objektiflere takıldı.