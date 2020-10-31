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Gizem Güven enkaz altından çıktığı günü unutamıyor! Böyle anlattı...
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, sanat camiasını da derinden etkiledi. Yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaşan ünlü isimler destek çağrısında bulundu. Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde 'Ceren' karakterini canlandıran Gizem Güven de Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Gizem Güven, İzmir depremi sonrası sosyal medya hesabından 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde yaşadığını korkuyu takipçileriyle paylaştı.