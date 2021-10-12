Girit Adası nerede? Girit Adası’ndaki deprem Türkiye’de de hissedildi! İşte Girit Adası haritası…

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye'den de hissedildiği belirtildi. Peki, Girit Adası nerede?

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6,3 olarak aktardı. Peki, Girit Adası nerede?

GİRİT ADASI NEREDE?

Yunanistan'a ait olan ada Doğu Akde­niz'de bulunur. Yüzölçümü 8379 km2'dir. Uzunluğu 140 km. kadardır. Akdeniz'de büyüklük bakımından Sicilya, Sardunya, Kıbrıs ve Korsika adalarından sonra 5'inci, nüfus bakımından ise 4'üncüdür. Nüfusu 600 bin dolaylarındadır. Başkenti Han­ya'dır. (Yunanca'da Khanla, İtalyanca'da La Canea) İnce uzun adanın eni takriben 10-40 km. kadardır.

Girit adası 1000 m. derinliğindeki bir kaya tabanı üzerine otur­muştur. Dolayısıyla ada dağlık olup, sarp bir araziye sahiptir. Ida veya Psiloritis Da- ğı'nın yüksekliği 2490 m'yi geçer. Adada Akdeniz iklimi hâkimdir. Buna paralel ola­rak Akdeniz bitki topluluğu bulunur. Yıllık yağış ortalaması 60 cm. olup, yıllık sıcaklık ortalaması ise 17 derecedir.

Orman örtüsü yanında zeytinlikler ve bağlar geniş yer tutar. Adanın zenginliği zeytincilik ve bağcılıktır. Ada 4 vilayete ay­rılmıştır. Kandiye ve Resmo limanları en önemli şehirleridir. Müslüman olan Türkler 1924 yılında adayı terk ederek Türkiye'ye gelmişlerdir. Halkın çoğunluğunu Rumlar oluşturur.