Girişim Elektrik halka arz ne zaman? Girişim Elektrik halka arz hisse fiyatı belli oldu mu?

Halka arzlarda enerji şirketleri rüzgarı esiyor. Biotrend, Aydem, Çan2, Margün Enerji'den sonra halka açılmayı planlayan bir diğer enerji şirketi Girişim Elektrik oldu. Girişi Elektrik halka arz başvurularını tamamladığını duyurdu. Peki, Girişim Elektrik halka arz ne zaman? Girişim Elektrik halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Girişim Elektrik halka arz hisse fiyatı belli oldu mu? İşte yeni halka arz Girişim Elektrik ile ilgili detaylar...

Son yıllarda yatırımcı tarafından büyük ilgi gören halka arzlarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Son 1 ayda pek çok enerji şirketi halka açılıyor. Yatırımcı tarafından büyük ilgi gören Biotrend ve Aydem'den sonra halka açılmayı planlayan bir diğer enerji şirketi Girişim Elektrik oldu. Peki, Girişim Elektrik halka arz ne zaman? Girişim Elektrik halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Girişim Elektrik halka arz hisse fiyatı belli oldu mu? İşte 2021 yeni halka arz detayları...

Girişim Elektrik halka arz sürecini başlattı. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için SPK’ya ve Borsa İstanbul ’a başvuru işlemlerini tamamladı

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklayan şirket, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul ’a teslim ettiğini bildirdi.

Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M.Behiç Harmanlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Halka arz ile kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı ve bu zamana kadar kazandığımız tecrübelerle elde ettiğimiz değeri yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz’’ dedi.

Girişim Elektrik’in 2020 yılında 880 milyon TL hasılat elde ettiğini ve 235 milyon TL net kâra sahip olduğunu kaydeden Harmanlı, “Ülkemize önemli bir katma değer sağlayan Girişim Elektrik, yenilenebilir enerjinin bölgedeki önde gelen aktörlerinden biri olarak uzun yıllardır hem Türkiye’nin dört bir yanında hem de tüm EMEA bölgesinde yatırımcıları verimli, kazançlı ve ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş yatırımlarla buluşturuyor. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkaracağız” açıklamasını yaptı.