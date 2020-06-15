Giriş çıkış yasağı gelen 9 il hangisi? Giriş çıkış yasağı hangi ilde ne kadar sürecek?

Demokratik Mücadele Programı kapsamında yapılacak yürüyüşlerin 2. dalga endişesine yol açacağı endişesiyle 9 ile giriş çıkış yasağı getirildi. CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven’in milletvekilliğinin 4 Haziran 2020 tarihli oturumla düşürülmesinin ardından, planlanan Demokrasi yürüyüşünün toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olması ve yürüyüşün corona virüsünün riskini arttırma endişesi nedeniyle bazı şehirlere giriş çıkış yasağı getirildi. İşte giriş çıkış yasağı olan iller…

HDP’li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş Corona virüs salgınını arttıracağı ve yürüyüşün toplumsal olaylara dönüşmesi endişesi 9 ilde giriş çıkış yasağı karası alınmasına neden oldu. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı. Giriş çıkış yasağı alınan illerde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı. Giriş çıkış yasağı hangi illere getirildi? İşte giriş çıkış yasağı gelen 9 il...

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI HANGİ İLLERE GETİRİLDİ?

Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı.

İşte giriş çıkış yasağı gelen iller:

ADANA 15 GÜN

Adana Valiliği kararı, ''Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13 Haziran 2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla 15 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmıştır'' şeklinde duyurdu.

BİTLİS 15 GÜN

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

BURSA 14-20

Bursa Valiliği kararı, provokatif eylemlerin önlenmesi amacıyla aldığını duyurdu. ''Şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine, konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir''

TEKİRDAĞ 3 GÜN

Tekirdağ Valiliğinin yaptığı resmi açıklamaya göre de, Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14 Haziran 2020 günü saat 08.00'den 17 Haziran 2020 günü saat 08.00'e kadar 3 (Üç) gün süreyle kısıtlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

EDİRNE 3 GÜN

Edirne'de corona virüs mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

SAKARYA 5 GÜN

Sakarya'da corona virüs önlemleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.