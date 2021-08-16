Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 ve maç saati!

Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor Galatasaray maçı saati ve kanalı…

Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray yeni sezonun ilk maçına Giresunspor karşısında çıkmaya hazırlanırken taraftar da maçın detaylarını araştırmaya başladı. Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 ve Giresunspor Galatasaray maç saati!

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Arda, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne

GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11

Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Pelupessy, Traore, Flavio, Serginho, Diabate, Balde