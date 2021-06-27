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Giresun'da yıldırım düştü! 20 hayvan telef oldu

DHA |  27 Haziran 2021 Pazar - 17:43 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 17:43

Giresun'un Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde etkili yağışta yıldırım düşmesi sonucu 16 koyun ve 4 inek öldü.


Kentte dün etkili olan sağanak yağış sırasında Şebinkarahisar'a bağlı Örencik Yaylası'nda besici İbrahim Fındık, ineklerini otlamasını için meraya çıkardı. Etkili yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 4 inek öldü. Çamoluk ilçesine bağlı yaylaya da akşam saatlerinde yıldırım düştü.
 
 
Cihan Gün ve Halil İlin'e ait 16 koyun, otladıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu öldü. Sahiplerinin yara almadan kurtulduğu olayda, ölen hayvanlar jandarma ekiplerince yapılan tespitlerin ardından gömüldü.
 

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