Giresun'da sel felaketi! Vali acı haberi duyurdu

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Giresun Valisi Ünlü, Espiye'de bir vatandaşın vefat ettiğini, bir vatandaşın kayıp olduğunu, bir vatandaşın ise yaralı olduğunu duyurdu.

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçeye bağlı mahalle ve köylerde sağanak sonrası olumsuzluklar yaşandığını söyledi.

İlçe merkezinde su baskınları meydana geldiğini aktaran Özden, "Yaklaşık bir metre su yükseltisi var, her yer dolmuş durumda. Ekipler müdahale edemiyor, hiç kimse bir yere gidemiyor, yapabileceğimiz şu anda birşey yok." dedi.

Özden, mahallelerden ihbarlar aldıklarını ifade ederek, "Evlerin hasar gördüğü, heyelanların olduğu yönünde şikayetler geliyor. Vatandaşlarımıza sadece 'kendinizi sağlama alın ve bekleyin' diyoruz." ifadesini kullandı.

1 ARAÇ TOPRAK ALTINDA KALDI

Giresun'da etkili olan sağanak yağışta, cadde ve yollar göle döndü, yamaçta bulunan 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Binaların önünde park halindeki bir otomobil , yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte, sabah saatlerinde başlayan etkili sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu, kent içi geçişinde oluşan göllenmeler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. Kentte Gemiler Çekeği Mahallesi Afacan Sokakta yer alan 2 binaya ait istinat duvarı, etkili sağanak yağış sonrası çöktü. Bina önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşanan anlar ise apartman sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralananın olmadığı çökme sonrası bölgede belediye ekiplerince temizleme çalışmasına başlatıldı.

DERELİ İLÇESİNDE HASAR OLUŞTU

Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ise Aksu Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezinde hasar oluştuğunu bildirdi.

Yeşilbaş, derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastığını ve araçların sürüklendiğini belirtti.

Yeşilbaş, gerek ilçe merkezi, gerekse köylerde oluşan hasarların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

DUROĞLU BELDESİNDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Merkeze bağlı Duroğlu Beldesi Belediye Başkanı Halil Çetin de beldede su baskınları ve heyelanlar meydana geldiğini ifade etti.

Çetin, yağış sonucu Aksu Deresi'nin debisinin yükseldiğini, beldenin Giresun ile Dereli ilçesine olan kara yolu ulaşımının sağlanamadığını aktardı.

Derenin taşması nedeniyle belde merkezinde bir çok ev ve iş yerini su bastığının da altını çizen Çetin, bir minibüsün de dere sularına kapıldığını dile getirdi.

Yağmurun etkisini kaybettiğini dile getiren Çetin, Aksu Deresi'nin debisinin düşmesini beklediklerini, belediye olarak ekiplerin mücadele çalışmalarını da sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Yağlıdere ilçesinde ise dere yatakları ve yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlar güvenli alanlara alınıyor.

GİRESUN VALİLİĞİNDEN UYARI

Giresun Valiliği, vatandaşların aşırı yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Giresun merkez ve ilçelerinde aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Giresun’da akşam saatlerinde de etkili sağanak nedeniyle Dereli ilçesi, nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Giresun Dereli, Espiye ve Doğankent ilçelerinde belediye hoparlörlerinden sürekli uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan selin vurduğu bölgelere AFAD AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi. Giresun Valiliği bünyesinde, sel ve heyelanlara ilişkin kriz merkezi de oluşturdu.

Ekipler, kapalı yolları açmak ve ihbarlara yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor.

VALİ ÜNLÜ: BİR VEFATIMIZ VAR

Giresun Valisi Enver Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı" açıklamasını yaptı.