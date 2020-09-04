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Giresun'da selde kaybolan son jandarmanın da cenazesine ulaşıldı

04 Eylül 2020 Cuma - 12:28 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 13:25

Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan son jandarma personelinin de cenazesine ulaşıldı.


Giresun'da selde kaybolan son jandarmanın da cenazesine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
 
Alınan bilgiye göre, selde kaybolanları bulmak için arama kurtarma  faaliyetlerini sürdüren ekipler, Doğankent ilçesinde Harşit Çayı'nda bir kişinin  cesedine ulaştı.
 
İncelemede, cenazenin jandarma personeline ait olduğu belirlendi.
 
Doğankent'te 22 Ağustos'ta meydana gelen sel dolayısıyla arama  kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden 5 jandarma personelinin  içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin  çökmesi sonucu dereye düşmüştü.
 
Çalışmalar sonucunda daha önceki günlerde 4 personelin, bugün ise  kaybolan son jandarmanın naaşına ulaşıldı.
 
Böylece selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.
 

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Giresun sel son dakika
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