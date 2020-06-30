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Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldı

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 14:33 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 16:09

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.


Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra  Nur Tirsi'nin cesedine ulaşıldı.  
 
İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un  ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan  itibaren devam edildi. 
 
Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT  ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp  çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı. 
 
Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un cesedi, İcilli köyünün yaklaşık  4 kilometre aşağısındaki dere yatağında bulundu.
 
İkra Nur'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından  Giresun A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
 
Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
 
 "Olayın tüm yönleriyle soruşturması savcılığımızca devam edecek"
 
Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada,  İkra Nur'un cesedinin dere yatağında bulunduğunu söyledi.
 
Savcılık marifetiyle soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğüne dikkati  çeken Tuna, "O bölgede çok yönlü arama faaliyetleri 2 gündür devam ediyordu.  Olayın tüm yönleriyle soruşturması savcılığımızca devam edecek." dedi.
 
Tuna, gazetecilerin İkra Nur'un ölümüne ilişkin bulgularla ilgili  sorusuna, "Şu saatte söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametine sakınca  getirebilir. Bu konularla ilgili şu an yorum yapmamız doğru değil arkadaşlar."  yanıtını verdi.
 
Cesedin bulunduğu noktayla ilgili soru üzerine Tuna, İkra Nur'un  cesedinin dere yatağında bulunduğunu anımsattı. Tuna, "Suyun içinde. Orada su  derinliği çok fazla değil. Yüzeyle taban birbirine çok yakın." ifadelerini  kullandı.
 
Tuna, İkra Nur'u arama çalışmalarında canla başla çalışan herkese  teşekkür etti.
 
 VALİ ÜNLÜ: ÇOK ÜZGÜNÜZ
 
Giresun Valisi Enver Ünlü, 'Ölüm sebebini şu an için bilemiyoruz. Keşke çocuğumuzu sağ salim bulabilseydik ama üzgünüz' dedi.
 
 
  
 

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