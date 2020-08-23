Giresun'da felaketin nedeni: ‘Charlie Brown’ bulutları

Giresun’a 1 aylık yağışın bir buçuk katı 1 günde düştü. Nehre dönen Dereli ilçesinde araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar gördü. Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükseldi.