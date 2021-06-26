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Giresun'da etkili sağanak; dere taştı, yollar çamurla kaplandı

Mustafa KIRLAK/ALUCRA-Hakan KABAHASANOĞLU (Giresun), (DHA) |  26 Haziran 2021 Cumartesi - 20:10 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 20:10

Giresun'un Alucra ilçesinde şiddetli sağanakla daha önce kuruyan derenin taşması sonucu, su taşkını meydana geldi, yollar çamur ve taşlarla kaplandı. Ciddi olumsuzluğun yaşanmadığı bölgede, ekipler temizleme çalışması başlattı.


İlçeye bağlı Mesudiye ve Topçam Mahalleri'nde öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetini artıran sağanak sonucu daha önce kuruyan dere, debisi yükselince taştı. Yaşanan su taşkını nedeniyle yollarda su birikinteleri oluştu. Yağmur sularına kapılan çöp konteynerleri de yollara sürüklendi.
 
 
Bölgede güvenlik önlemi alan beldiye ekipleri, çamur ve çakıl taşlarıyla kapanan yollarda temizleme çalışması başlattı. Bölgede ilk belirlemelere göre ciddi olumsuzluk yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
 

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Giresun Alucra sağanak
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