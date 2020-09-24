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Giresun'da açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

AA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 22:05 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 22:05

Giresun Valiliği, il genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklandığı bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun İl Umumi  Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül'de Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.
 
Giresun'daki tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin  toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08.00-16.30  ve 08.30-17.00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata  geçirilmesine karar verilen toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan  vatandaşların, çarşı, pazar yeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk  yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan  Gazi, Fatih, Alpaslan caddelerine 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde  girişlerinin kısıtlanması, Gazi, Fatih ve Alpaslan caddelerinde işletmesi bulunan  veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşların muaf tutulması kararlaştırıldı.
 
Toplantıda ayrıca, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi  kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan  yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.
 
Alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci  maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun  ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara  ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin  başlatılacağı bildirildi.
 

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Giresun Valiliği cadde maske sigara
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