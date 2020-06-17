Giresun Aksu TOKİ 2020 kura sonuçları - TOKİ 2020 kura çekilişi Giresun Aksu ilçesi sonuçlarını sorgulama!

Giresun Merkez Aksu 600/100000 Toplu Konut Projesi Giresunlular tarafından araştırılıyor. TOKİ Giresun çekiliş sonuçları ile, 2+1 420, 3+1 180 konutun hak sahibi belli olacak. 600 konutun hak sahibinin belirleneceği Giresun Merkez Aksu TOKİ kura sonuçları, 10.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek. TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile 600 kişi konut sahibi olacak. Peki, TOKİ Giresun Merkez Aksu kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte Giresun Aksu TOKİ 2020 kura çekilişi ve TOKİ Aksu kura sonuçları sorgulama…

Giresun Aksu TOKİ çekiliş sonuçları yakından takip ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Giresunluların gözü bugün çekilecek TOKİ Giresun çekiliş sonuçlarında. 2+1 420, 3+1 180 toplan 600 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Giresun Aksu kura sonuçları saat 10.00’da çekilecek kura ile belli olacak. Peki, TOKİ 2020 kura çekilişi Giresun Aksu ilçesi sonuçları nereden canlı izlenecek? TOKİ Giresun Merkez Aksu kura sonuçları isim listesi 2020…

GİRESUN AKSU TOKİ ÇEKİLİŞİ

TOKİ Giresun Aksu kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak çekiliş, tamamlanmasıyla E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ GİRESUN AKU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

GİRESUN AKSU TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ 2020 kura çekilişi Giresun Aksu sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

GİRESUN AKSU TOKİ KURA SONUÇLARI

GİRESUN AKSU TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.