Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı alıkoyuldu! İşte ilk fotoğrafı

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu, henüz hükümet kaynaklarından resmi bir açıklama gelmese de bu ihtimal doğru çıktı.

Darbeciler hükümetin görevden alındığını, anayasanın askıya alındığını, sınırların kapatıldığını açıkladı. Aynı açıklamada Özel Kuvvetler askerlerinin Gine Cumhurbaşkanı'nı tutukladığı iddiası yer aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Albay Doumbouyah, Cumhurbaşkanı Conde'nin yanlarında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ayrıca Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı.