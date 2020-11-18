Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Gıdanı Koru Kampanyasın devam ediyor. Gıda israfını önlemek amacıyla başlatılan ''Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık'' kampanyası farkındalık kazandırmayı sürdürüyor. Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası nedir? Gıdanı koru kampanyası ücretli mi?

Gıda israfına dikkat çekmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası başlattı. Çevrimiçi imza toplanarak yapılan kampanyaya katılıp söz veren vatandaşlar e-sertifikaya sahip olup Bakanlık tarafından kendi adlarına dikilen 5 adet fidanla geleceğe nefes oluyor. Gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyası nedir? Gıdanı koru kampanyası ücretli mi?

SOFRANA SAHİP ÇIK KAMPANYASI ÜCRETSİZ Mİ?

Sofrana Sahip Çık Sertifikası için https://gidanikoru.com/dunyarekoru adresine giriş yapılıyor. Ekrana çıkan söz metninde gerekli alanlar dolduruluyor. E-mail ve şehir gibi bilgilerin de girilmesi ile "Gönder" butonuna basılıyor. Akabinde Sofrana Sahip Çık Sertifikası ücretsiz olarak ekrana çıkıyor.

"Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum."

SOFRANA SAHİP ÇIK SERTİFİKASI

Çocuklarımızın tek bir lokması daha israf olmasın diye sözümü verdim.

Sen de söz ver.

Soframıza sahip çıkalım.

Verdiğiniz söz için adınıza dikilecek

5 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz.