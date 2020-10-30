Gıdanı Koru sertifikası nasıl alınır? Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı çevre ve sürdürülebilirlik kapsamında Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası için önemli bir çalışmaya imza attı. Bakanlık Sofranasahipcik.com' isimli web sitesi ile özel bir bilgilendirme sayfası oluşturdu. Bilgilendirici içerikleri okuyan ve söz veren kişilere ve Gıdanı Koru sertifikası veriliyor. Aynı zamanda, arım ve Orman Bakanlığı, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasına katılıp sağlayan her vatandaş için 5 adet fidan dikecek. Kampanya şimdiden sosyal medyada büyük ses getirdi. Türkiye'nin büyük bir bölümü kampanyaya katılmaya devam ediyor. Peki, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası nedir? Gıdanı Koru sertifikası nasıl alınır? İşte Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası hakkında merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, dünyada çevre ve sürdürebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi kampanya destek olmak amacıyla çağrıda bulundu. Gıdanı Koru kampanyası ile israfın önüne geçmek için eylem planı hazırlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sofranasahipcik.com' isimli web sitesi ile özel bir bilgilendirme sayfası oluşturdu. Çevrimiçi olarak imza toplanan Gıdanı Koru kampanyası kapsamında söz veren vatandaşlar, sertifika sahibi olabiliyor. Binlerce kişi sertifika almak için başvuru yaptı. Kampanyaya katılımın rekor getirmesi bekleniyor. Peki, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası nedir? Gıdanı Koru sertifikası nasıl alınır? İşte Gıdanı Koru Sofrana sahip çık kampanyasına katılmak için yapmanız gerekenler...

GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK KAMPANYASI NASIL KATILIRIM?

Gıdanı Koru Sofrana sahip Çık kampanyası için öncelikle aşağıdaki linke tıklayın. Ardından açılacak olan sayfada, ad soyad, e-mail ya da telefon ve şehir bilgilerini girip "KVKK aydınlatma metnini okudum, bilgilendirildim." seçeneğini işaretleyin ve göndere basın. Böylece, "Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum." metnini kabul etmiş olacaksınız.

Bu adımdan sonra karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır;

Bu ekranı isterseniz sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz.

GIDA İSRAFI NEDİR?

Tüketiciler ve gıda işletmecilerinin hatalı alışkanlıkları sonucunda tüketime elverişli gıdalarımızın kaybedilmesi veya israf edilmesi “gıda israfı” olarak tanımlanmaktadır.

Örneğin, Bizim gözümüze güzel gelen şekil, renk ve boyutların dışındaki taze gıdalar, satışa çıkarılmadan önce ayıklanarak ziyan edilmektedir.

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) yaklaşan ya da geçmiş gıdalar genellikle satıcılar ve tüketiciler tarafından ziyan edilmektedir. Oysa ki Son Tüketim Tarihi’nden (STT) farklı olarak, (TETT) ürünlerin belirli bir tarihten sonra da sağlıklı bir şekilde tüketilebileceğine, sadece renk, form, pişme süresi gibi özelliklerinin değişeceğine işaret etmektedir.

Artan gıdalar, yenilebilir durumda olmalarına rağmen, genellikle değerlendirilmemekte ve mutfaklardan ya da gıda hizmeti sağlayan yerlerde çöpe atılmaktadır.

Maalesef, bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek, hepimiz gıda israfı yapıyoruz. Önemli olan bunu elimizden geldiğince en aza indirebilmemiz. Ülkemizin en değerli hazinelerinden biri olan gıdamızı korumak ve soframıza sahip çıkmak için en temel ipuçlarını burada bulabilirsiniz. Farkında olmadan kaybettiğimiz ve israf ettiğimiz gıdalarımızı korumak için öncelikle şunların şart olduğunuz unutmayalım:

Planlı, listeli alışveriş yapmamız

İhtiyacımız kadar satın almamız

Tüketeceğimiz kadar hazırlamamız

Doğru koşullarda saklamamız