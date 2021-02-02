Gıdada fahiş fiyat! En ucuzunu böyle bulun

Temel gıda maddelerindeki fahiş fiyat artışı vatandaşın alım gücünü zorlarken, zamlardan daha az etkilenmenin yolları aranıyor. Yağ, süt, yumurta, meyve, sebze gibi sürekli kullanılan ürünlerdeki fiyatların en düşük olduğu market ve süpermarketler tercih ediliyor. Burada ise devreye teknoloji giriyor. Hangi ürün nerede daha ucuz cep telefonları üzerinde kontrol edilerek sipariş verilebiliyor. Tek tek düşünüldüğünde küçük görünse de ev ekonomisine ciddi bir kazanç sağlanabiliyor.

Meyveden sebzeye, ayçiçek yağından bakliyat ve et ürünlerine kadar birçok gıda ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışları vatandaştan büyük tepki çekiyor. Yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaş muadil ürünü daha ucuza bulma arayışına girdi. Zincir marketler bu sorunun üstesinden gelebilmek adına başta kendi özel markaları olmak üzere, bazı ürünlerde güne özel kampanyaları artırarak tüketicinin taleplerine cevap vermeye çalışıyor.

Nerede ne var?

Tasarruflu bir alışverişin yolu hangi ürünün şu an hangi markette daha ucuz olduğunu bilmekten geçiyor. İşte tam da bunun için geliştirilmiş özel ve ücretsiz mobil uygulamalar var. Yani ‘en ucuzunu bulacağım’ diye market market gezmeye artık gerek yok. ‘Mutfak masrafımız çok arttı’ diyenler bu uygulamalardaki yüzde 50’yi bulan indirim fırsat larını anlık takip ederek tutumlu bir alışveriş yapabilirler.

Fahiş fiyatı şikayet edin

Koronavirüs döneminde fahiş fiyat fırsatçıları için denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, çoğu gıdacılar olmak üzere 375 firmaya 12 milyon lira ceza kesti. Bakanlık tüketicinin korunması ve vatandaşın fiyat artışlarını şikayet etmeleri için ‘Haksız Fiyat Artışı’ (HFA) şikayet bildirimi mobil uygulamasını da hayata geçirdi.

Nasıl çalışıyor?

Uygulamayı indirdikten sonra üye olmak için isim, soyisim, kimlik numarası gibi bilgilerinizi giriyorsunuz ve şikayet başvuru butonuna tıklıyorsunuz.

Şikayet etmek istediğiniz işletmenin önce unvanını ve açık adresini giriyorsunuz.

Daha sonra şikayet etmek istediğiniz ürünü ve markasını giriyorsunuz. Buradaki açıklama kısmına ise şikayetinizin konusunu yazıyorsunuz.

En son aşamada ise raftaki ürünün fotoğrafını çekerek gönder tuşuna basıyorsunuz. Böylece şikayet anında Ticaret Bakanlığı’na ulaşıyor.

İşte faydalı uygulamalar

KIYASLA: A101, BİM ve Şok marketlerde bulunan tüm ürünlerin fiyatlarını karşılaştırıyor. Bunun için aradığınız gıda ürününün çeşidini yazmanız yeterli. Uygulama aynı zamanda haftanın fırsatlarını da önünüze getiriyor.

FİYAT TAKİP: Almayı planladığınız ürünlerin fiyat değişimlerini 7 gün 24 saat otomatik olarak takip edip size anlık bilgi veren bu uygulama sayesinde, her indirimden haber dar olabilirsiniz. Uygulama, Hepsiburada , Gittigidiyor, n11, Trendyol, Morhipo ve Migros gibi pek çok platformu destekliyor.