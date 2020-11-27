Gıda yardımı yapan kurumlar! Gıda yardımı için nereye nasıl başvuru yapılır?

İşsizlere, geçim sıkıntısı yaşayan kişilere Kaymakamlık, Valilik ve Belediyeler aracılığıyla çeşitli yardımlar düzenleniyor. Bu yardımların başını ise gıda yardımı çekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de gıda yardımı yapan kurumların arasında yer alıyor. 81 şehirde bulunan kurum gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara kuru gıda desteği sağlıyor. İşte Gıda yardımı yapan kurumlar…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak Valilikler, tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler dışında belediyeler ve vakıflar da vatandaşlar için gıda yardımı desteği sağlıyor. Karşılıksız, geri ödemesiz destek sağlanan destekler ise merak ediliyor.

GIDA YARDIMI YAPAN KURUMLAR

Gıda yardımı yapan kurumlar bu yardımları birbirinden farklı şekilde yapıyorlar. Bazı kurumlar sadece ana temel besin maddelerinden oluşan bir koli hazırlarken bazı kurumların paket kapsamı oldukça geniş oluyor. P

* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

* Kaymakamlıklar

* Belediyeler

* Vakıflar Genel Müdürlüğü

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI GIDA YARDIMI

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır.

18 yaş üstü aile birey başvuru yapabilecek.

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler kişiler faydalanabiliyor.

Başvuru için ise TC Kimlik Kartı gerekiyor.

Verilecek gıda yardımı tutarı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Başta dini bayramlar olmak üzere ihtiyaç halinde verilir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI

"Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar." VGM gıda yardımı başvuruları için kurum il müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal güvencesi bulunmayan ve aylık net geliri asgari ücretin altında olan vatandaşlar,7/ 1976 tarihli ve 2022 sayılı kanun gereğince 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına yardımlar sunuluyor.

Kuru gıda hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu' adlı belgeyi doldurmaları gerekiyor.

Bu belgeyle birlikte ilinizde ya da ilçenizde yer alan Bölge Müdürlüklere giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz.

İsterseniz Bölge Müdürlüklerinin mail adresinden posta yoluyla da başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer bir devlet kurumu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da gıda yardımı alabilirsiniz. Bu vakıf hakkında bilinmesi gerekenleri liste haline getirdik.

Dar gelirli ailelere başta gıda yardımı olmak üzere temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların resmi ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına dilekçe ve kimlik belgeleriyle başvuru yapmaları gerekiyor.

Hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 liradan düşük olanlara bu yardım sağlanıyor.

İl ve ilçe belediyeleri de destek sunuyor. Şartlar belediyeden belediyeye değişiyor

KAYMAKAMLIK GIDA YARDIMI

Kaymakamlık ya da kaymakamlıklar bünyesinde çalışmalarına devam eden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yardım başvurularını bizzat yapabilirsiniz. Bu yardım ödemelerinde başvurular için kurumlara giden vatandaşlara gelir testi uygulanıyor. Daha sonra hangi alanda yardım talep ediliyorsa başvuru formu oluşturuluyor. Başvuruların yazılı ve şahsen yapılmasının ardından ise inceleme süreci başlıyor. Kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tüm bu sürecin ardından vatandaşlara yardım onayı verilmesi durumunda gerekli destek programını oluşturuyorlar. Oluşturulan bu program kapsamında ödemeler, destekler vatandaşlara ulaştırılıyor.

BELEDİYE GIDA YARDIMI

Belediye encümen kurullarında belirlenen kriterlere göre, en fazla ihtiyacı olan bireylerden ihtiyacı daha aza göre yapılan bir sıralama doğrultusunda sosyal yardımlar yapılıyor. Türkiye'deki tüm belediyeler aynı imkanlara sahip olmasa da genel olarak bir belediyeye başvurduğunuzda tamamen eli boş dönmüyorsunuz. Tabii şartları sağlıyorsanız.

Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

Nüfus cüdanı fotokopisi

Dilekçe

Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.