22 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.095 0.72 EURO 8,9820 0.03
USD 7,6520 0.27 ALTIN 471,040 0.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gıda ve hijyen denetiminde binlerce ürüne el konuldu

İHA |  22 Eylül 2020 Salı - 16:39 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 16:39

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, gıda ve hijyen denetiminde 3 bin 426 gıda ve temizlik ürününe el koydu. El konulan ürünler zabıta ekipleri tarafından imha edildi.


Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde halk sağlının korunması çerçevesinde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde salgınla mücadele ve hijyen ön planda tutuluyor.
 
Bu kapsamda ekipler, son bir hafta içinde Ahmet Yesevi, Süleymaniye, Devteşti, Şehitlik, Hızmalı, Bağlarbaşı, İpekyol, Yavuz Selim ve Cengiz Topel mahallelerinde bulunan 120 işletmede gerçekleştirdikleri denetimlerde son kullanım tarihleri geçmiş 3 bin 426 gıda ve temizlik ürününe el koydu. Ekipler, ilgili işletmelere cezai işlem uygularken, tüm işletmeleri de belirlenen kurallara uymaları yönünde uyardı.
 
Öte yandan el konulan gıda ve temizlik ürünleri zabıta ekiplerince imha edildi.

ETİKETLER

şanlıurfa zabıta ekip
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.