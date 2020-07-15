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Gıda mühendislerinden evlerde gıda güvenliğine ilişkin uyarılar

AA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:09 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 15:09

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, her yıl binlerce kişinin gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Piştikten sonra ağzı açık bırakılan besinlerin dışarıdan gelen mikroorganizmalarla çapraz bulaşma sonucu bozulma olasılığı oldukça fazladır. Süt, peynir, tereyağı gibi sadece pastörize edilmiş sütten yapılan ürünler, uzun süre saklanması gerekiyorsa mutlaka soğutucularda tutulmalıdır." dedi.


Boyu, AA muhabirine, evlerde gıda güvenliğinin sağlanması için  alınması gereken önlemlere ilişkin uyarılarda bulundu.
 
Son yıllarda artan hastalıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınıyla gıda güvenliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Boyu,  her yıl binlerce kişinin gıda zehirlemesinden dolayı yaşamını yitirdiğini  söyledi.
 
Boyu, özellikle mutfaklarda zararlı mikroorganizmaların çoğalıp  hastalıklara yol açmasının çoğunlukla buralardaki uygulamalarla ilintili olduğuna  işaret ederek, besin kaynaklı hastalıklardan korunmak için uyulması gereken bazı  temel kurallar bulunduğunu dile getirdi. Bu kuralların başında temizliğin  geldiğini vurgulayan Boyu, şöyle konuştu:
"Temizlik, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde daha da ön plana çıkan  bir husus. Tuvaletten çıktıktan sonra, yemek yapmaya başlamadan önce ve yemek  yaparken eller sık sık en az 20 saniye yıkanmalıdır. Mutfaklar devamlı temiz ve  düzenli tutulmalıdır. Mutfak lavabosu, kesme-doğrama tahtaları ve yemek hazırlama  kapları sürekli temizlenmeli ve mikroplardan arındırılmalıdır."
 
"Çiğ gıdada kullanılan bıçak başka yiyeceklerde kullanılmamalı"
Yemeklerin pişirilmesi sırasında 70 derecenin üstündeki sıcaklıkta  patojenlerin yok olduğu ve mikroorganizmaların büyük çoğunluğunun öldüğü  bilgisini veren Boyu, "Piştikten sonra ağzı açık bırakılan besinlerin ise  dışarıdan gelen mikroorganizmalarla çapraz bulaşma sonucu bozulma olasılığı  oldukça fazladır. Süt, peynir, tereyağı gibi sadece pastörize edilmiş sütten  yapılan ürünler, uzun süre saklanması gerekiyorsa mutlaka soğutucularda  tutulmalıdır. Deniz ürünleri de soğutucularda saklanmalı, çok uzun süre bekletilmeden pişirilmelidir." ifadelerini kullandı.
 
Donmuş besinlerin buzdolabı ısısında çözdürülmesi gerektiğine işaret  eden Boyu, pişmiş yemeklerin de oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilmemesi  gerektiğini söyledi.
 
Boyu, özellikle et, tavuk, yumurta ve balık gibi hayvansal ürünlerin  iyice pişirilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:
"Çiğ gıda hazırlanmasında kullanılan bıçak, doğrama ekipmanları başka  yiyeceklerde kullanılmamalıdır. Yiyeceklerin doğru ısıda saklanması gıda  güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Pişirilmiş fakat hemen  tüketilmeyecek yemekler buzdolabında  0-4 derecede tutulmalı, servis edilecek  yemeklerin ise 60 derecenin altına inmemesine dikkat edilmelidir."
 
"Temizlik malzemeleri gıdalarla aynı yere konulmamalı"
Boyu, yiyecek hazırlama ve pişirme kaplarının iyice yıkanmasının da  önem taşıdığına dikkati çekti. Aşınmış pişirme kaplarının kullanılmaması  gerektiğini belirten Boyu, "Çatlak ve çok küçük gözenekleri olan yüzeylerde  mikroorganizmalar kolaylıkla çoğalabilir. Rengi değişmiş, yumuşamış veya çürümüş,  böceklenmiş veya kemirgenlerce zarar görmüş besinlerin atılması gerekir. Bu tür  besinler kesinlikle kullanılmamalıdır. Konservelerde sızıntı ve bombeleşme varsa  bu tip besinler kesinlikle kullanılmamalıdır, öldürücü olabilir." dedi.
 
Düzenli temizlikle birlikte haşere kontrolünün de iyi yapılması  gerektiğini vurgulayan Boyu, şunları kaydetti:
"Temizlik malzemeleri gıdalarla aynı yere konulmamalı. Yumurta satın  alırken kabuğu temiz ve çatlak olmayanlar tercih edilmelidir. Mayonez gibi çiğ  yumurtanın kullanıldığı ürünlerin hazırlanmasında temizliğinden ve tazeliğinden  emin olmadığınız yumurtalar kullanılmamalıdır. Düzenli temizlik, etkin haşere ve  kemirgen kontrolü sağlanmalıdır."
 

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Gıda Mühendisleri gıda güvenliği uyarı
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