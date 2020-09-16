Gıda ifşa listesi 2020 | Tarım Bakanlığı tarafından ifşa edilen firmalar ve ürünler (Tarım Bakanlığı ifşa listesi 2020)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıdada hile yapan firma ve ürünleri ifşa edildi. Vatandaşa dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta, lahmacun yerine sakatat yedirdi. İşte Tarım Bakanlığı ifşa listesi 2020…

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları ifşa etti. Bakanlık bu kapsamda taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı. Baldan, toz bibere, çaydan, bitkisel yağa, çikolataya, süte ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerine, enerji içeceklerine kadar gibi birçok ürün bulunuyor.

TARIM BAKANLIĞI GIDA İFŞA LİSTESİ

Bakanlığın yayınladığı listede laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

91 firmaya ait 133 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Böylece bakanlık 2012 yılından bu yana taklit ve tağşiş yapan 1609 firmaya ait 3.605 parti ürünü ifşa etmiş oldu.

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