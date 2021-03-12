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Gıda fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme! Yüksek fiyatlara son verilecek

12 Mart 2021 Cuma - 20:35 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 20:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi reform paketinde enflasyon kamuoyunda sürekli olarak tartışılan yüksek gıda fiyatlarıyla mücadele içinde önemli adımlar yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıdada erken uyarı sistemi ve fiyat istikrar komitesinin kurulacağını duyurdu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, enflasyon üzerinde de büyük etkisi olan yüksek gıda fiyatlarıyla ilgili olarak önemli adımlar atılacağını duyurdu. Kurulacak yeni sistem, Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmede önemli rol oynayacak.Erdoğan, enflasyonla mücadele konusunda yürütülecek çalışmaları da  şöyle sıraladı:
 
"Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele  olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.  Yatırımlarda öngörülebilirliği azaltan, vatandaşımızın günlük hayatına olumsuz  etkileri olan enflasyonla mücadeleyi ilk kez vermiyoruz. Biz bir dönem yüzde  100'leri geçen enflasyonu son olarak yüzde 30'lar civarından alıp tek hanelere  düşürmüş bir yönetimiz. Enflasyondaki yükselmenin hem yapısal hem de dönemsel  sebepleri vardır. Küresel gıda fiyatlarındaki yükselişe biraz önce değinmiştim.  Ülkeler bu sene dünya genelinde beklenen kuraklık ve salgının sürüyor olması  sebebiyle gıda stoklarını artırma eğilimindeler. Bu durum gıda fiyatlarında  öngörülebilirliği azaltıyor, Gıda Komitesinin politika önerilerini  şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını  sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz. Erken uyarı sistemi üzerinden  özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık  olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirdiği anlık veri akışı  sayesinde karar alma hızımız artacaktır."
 
 
"Gıda bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz"
 
Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete  geçtiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek  isterim ki ülkemizde yılda 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Üretilen sebze ve  meyvelerin en az yüzde 25'i, çeşitli sahalarda israf oluyor. Hizmet sektöründe  işletme başına israf, yılda 4 tonun üzerindedir. Bu gidişata dur demek için  harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya  kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz. Bu ürünleri dijital tarım pazarına  dahil ederek hızla alıcılarla buluşmasını sağlıyoruz. Dijital tarım pazarı  sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecek, tüketici ve esnaf  da istediği kalitede ürün tedarik edebilecektir. Sebze ve meyvede zayiatı azaltan  soğuk zincirleri daha fazla destekliyoruz. Gıda bankacılığı sistemini cazip hale  getirerek yaygınlaştırıyoruz. Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve  fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için, sözleşmeli tarım mekanizmaları  geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.
 
 
İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine  katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamladıklarını  belirten Erdoğan, "Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan  israfı sadece yüzde 2 azaltsak, 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş  olacağız. Bu gelişme, suni fiyat dalgalanmalarının da önüne geçecektir." dedi.
 

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