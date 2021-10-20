Gıda fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Erken uyarı sistemi geliyor

Market fiyatlarına dair yeni açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakından takip edeceğini duyurmuştu. Erken uyarı sistemi geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kritik uygulamanın detaylarını açıkladı. Gıda fiyatları ile ilgili çözümün sözleşmeli üretim ile sağlanacağını belirten Pakdemirli, “Erken uyarı sistemi ile devletin mekanizmalarında önemli olan teknoloji de kullanılarak çok önceden haberdar olunup, gerekli tedbirleri alabilecek bir mekanizmanın geliştirilmesi” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli' konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İklim değişikliği sebebiyle Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en sıcak dönemini yaşadı. Bunun sonucunda da orman yangınları silsilesi yaşandı. Yeni normal olarak kabul etmemiz gerekiyor. Buna karşı ne tedbirler almamız gerekiyor, bunu çalışmamız gerekiyordu. Herkesi davet ettik. Bu konuda bilgili, yetkin kişileri davet ettik.

“MÜDAHALE SÜRESİ 10 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Burada 9 ayrı çalışma grubu oluşturduk 370 katılımcıyla çalıştay yaptık. Duman çıktıktan sonra en hızlı şekilde bunun farkına varmak ve müdahale etmek önemli. 40 dakika olan müdahale süresini 10 dakikaya düşürmek. Şu anda 12 dakikada. İlk çıktığı anı tespit edip, alanı minimize etsek yılanın başını çok erken ezerek yangının büyümesini önlemek buradaki maksatlardan biri.

(Yangın söndürme uçak filosuyla ilgili) Tabi bütün yangınlar boyunca hava gücü üzerinden yürütüldü ancak. Bizim asıl gücümüz yerdeki arasözlerimiz ve makine ve techizatlarımızdır. Hava kuvvetleri önemlidir ancak piyade son kurşunu sıkmadığı sürece bir önemi yoktur. Piyade dediğimi orman işçimiz son suyu sıkmadığı sürece biz bunu halledemeyiz. Milas Yeniköy Termik Santrali’nde yangını önlemek için hava araçları ile söndüremedik. O sık arazide taş kırma makinaları ve devasa iş makinaları ne zaman yolu açtı, o zaman söndürebildik.

“HER SENE ARTIRIYORUZ”

Hava gücü önemli ancak bütün tartışmayı bunun üzerinden götürmek yanlıştı. Şu an itibarıyla 3 amfibik uçak, 4 İHA ve 1 İnsansız helikopterimiz var. Her sene artırarak gidiyoruz. Burada adetten çok su atma kapasitesi önemlidir. Daha da bu işi genişletmemiz gerektiği düşünülüyor. Dünyadaki istatistikler normal zamanda çıkacak yangın üzerinden filo kuracak bir istatistik vardır.

Çalıştay’da konuşulan konu böyle bir akut olayı çıktığı zaman. Ormanın emrinde bulunan hava araçları haricinde devletin diğer hava araçları ve yurt dışı teşkilatlardan istenilen hava araçlarını nasıl harekete geçirebiliriz konuşuyor olmamız lazım.

“DEVLETİN HELİKOPTERLERİNİ KULLANDIK”

Devletin elinde olan helikopteri kullandık. Bambi sepetler alındı, yurt dışından getirildi ve onları da kullanmaya başladık. Yedek hava, kara gücü ve yedek itfaiye bütün iş organizasyon meselesidir.

Buradan böyle bir akut durumunda karşı saldırıyı nasıl bitiririz şeklinde bir çalışmamız bulunuyor. İleriye yönelik uçağın kıt kaynak olabileceğini düşünüyoruz. Helikopter çabuk talep edilebiliyor. Bunlar neticelenmedi ancak uçakla ilgili bir satın alma süreci var. Bu satın alma süreci gerçekleşip uçaklar teslim edilene kadar biz kiralama sürecine devam ediyor olacağız. Bundan sonra hava araçlarını da devreye alıyor olacağız.

“İHA’LARDAN ÇOK FAZLA FAYDALANADIK”

Geçen dönem veya bu dönem yangınlarda ilk defa gece su atabilen 4 helikopteri kullandık bu dünyada ilktir. Sürekli olarak yenilikleri getiriyoruz. İHA’larla ilgili yenilikleri de bizim dönemimizde yaptık. İHA’lardan da çok faydalandık.

(Yanan yerlerde durum nasıl, tahribatın telafisinde ilerleme var mı?) Rehabilitasyonunda iki tane şey var. Birisi arazinin yapısı çok sarp ise kendi kendine yenilenmesini beklemek lazım. Arazi hazırlıklarını yaparak fidan dikme suretiyle biz bu hazırlıkları yapacağız. Kendi haline de bıraksanız doğa kendisini yeniliyor. İnsan hayatının önemli bir kısmı 20-30 yılı alabiliyor. Ancak şu an bile bölgelerin bazı yerlerinin yeşillendiği haberini alıyoruz.

'SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İLE FİYAT STABİLİTESİ SAĞLANABİLİR'

Geleneksel bir yapıdayız. Bugün dünya dijitalize oldu. Biz bu sözleşme üretimiyle ilgili Türkiye’de mevzuat altyapısında eksiklikler var.

Sözleşmeli üretiminde bir sihirli değnek olmadığını söylemek isterim. Bugün eğer yasal altyapıyı ayarlayabilirsek 3.4 sene içerisinde Türkiye’de fiyat dalgalanmalarının olumlu olacağını düşünüyorum.

“CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPILDI”