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Gıda fiyatlarıyla ilgili bakanlıktan flaş açıklama! Erken uyarı sistemi geliyor...

AA |  29 Ocak 2021 Cuma - 12:07 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 13:03

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından, "Toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirilmiştir. Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.


Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme  Komitesinde (Gıda Komitesi), Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat  gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi,  küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı  beklentileri değerlendirildi. 
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite,  Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal  ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılımıyla  toplandı.  Toplantıda, Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat  gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi,  küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı  beklentileri değerlendirildi.
 
  Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde  bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar  üzerindeki etkileri ele alındı. Komitenin, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve  fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları  sürdürmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler  konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin  oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunuldu ve kurumlar  arası iş birliğinin çerçevesi belirlendi.
 

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