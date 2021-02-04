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Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili flaş açıklama!

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 11:08 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 11:27

Temel gıda maddelerinde yaşanan fahiş artış nedeniyle harekete geçildi. Rekabet Kurumu devreye girdi. Fiyatların makul seviyeye çekilmesi için gerekli zemin hazırlandı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle yaptığı açıklamada, "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da haksız fiyat artışı yapanları takibe aldı. Soruşturma tamamlanmak üzere ve vurguncular hak ettikleri cezaya çok yakın. Fiyatların makul rakamlara çekilmesi için gerekli zemin büyük ölçüde oluştu." dedi. Gramj hilesi ile yapılan zamlar ile ilgili ise Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Gramaj hilesi, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alındı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verileceği duyuruldu. TESK tarafından yapılan açıklamada da vatandaşlar haksız fiyat artışlarını şikayet etmeleri konusunda uyarıldı.


Tüketici de üretici de şikayetçi... Temel gıda maddelerine yapılan fahiş zamlar ile ilgili TESK'den önemli bir uyarı geldi. 
 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının  önüne geçmek için vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız  alışveriş yaparken tespit ettiği haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten  çekinmemeli." ifadesini kullandı.
 
Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınıyla mücadele döneminde gıda ürünlerine talebin arttığına dikkati çekerek,  ortaya çıkan arz-talep dengesizliğiyle piyasada gıda ürünlerindeki fiyat  istikrarının bozulduğunu bildirdi.
 
 Başta su, süt, peynir, yağ, çay, taze sebze ve meyveler olmak üzere  çok sayıda ürünün fiyatının satış noktalarına göre büyük farklılık gösterdiğine  işaret eden Palandöken, "Tüketiciler fiyat istikrarsızlığından zarar görmemek  için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Alışverişler tek bir  noktadan yapılmamalı. Gereksiz harcamaların önüne geçmek için ihtiyaç listesi  hazırlanarak alışverişe çıkılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Palandöken, yüksek gıda fiyatlarının vatandaşları zorladığını  belirterek, şunları kaydetti:
 
"Piyasaya hakim büyük alışveriş mağazaları vatandaşın halini görmezden  geliyor. Zaten pandemide dışarı çıkmaktan kaçınan vatandaşın fiyat analizi  yapması her geçen gün zorlaşıyor. Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat  artışlarının önüne geçmek için vatandaşa büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımız  alışveriş yaparken tespit ettiği haksız fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığına  şikayet etmekten çekinmemeli."
 
11 BİN 114 LİRA CEZASI VAR
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle gıda ve temel  tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam  uygulamalarının önüne geçecek düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.  Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan  Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek  yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj  oyunlarına idari para cezası uygulanacağını açıkladı.  
 
Bakan Pekcan şöyle devam etti;
 
"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yaptığımız düzenleme  ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla  tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan  idari para cezası verilecek."
 

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