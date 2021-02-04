Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili flaş açıklama!

Temel gıda maddelerinde yaşanan fahiş artış nedeniyle harekete geçildi. Rekabet Kurumu devreye girdi. Fiyatların makul seviyeye çekilmesi için gerekli zemin hazırlandı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle yaptığı açıklamada, "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da haksız fiyat artışı yapanları takibe aldı. Soruşturma tamamlanmak üzere ve vurguncular hak ettikleri cezaya çok yakın. Fiyatların makul rakamlara çekilmesi için gerekli zemin büyük ölçüde oluştu." dedi. Gramj hilesi ile yapılan zamlar ile ilgili ise Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Gramaj hilesi, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alındı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verileceği duyuruldu. TESK tarafından yapılan açıklamada da vatandaşlar haksız fiyat artışlarını şikayet etmeleri konusunda uyarıldı.

Tüketici de üretici de şikayetçi... Temel gıda maddelerine yapılan fahiş zamlar ile ilgili TESK'den önemli bir uyarı geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek için vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız alışveriş yaparken tespit ettiği haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde gıda ürünlerine talebin arttığına dikkati çekerek, ortaya çıkan arz-talep dengesizliğiyle piyasada gıda ürünlerindeki fiyat istikrarının bozulduğunu bildirdi.

Başta su, süt, peynir, yağ, çay, taze sebze ve meyveler olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatının satış noktalarına göre büyük farklılık gösterdiğine işaret eden Palandöken, "Tüketiciler fiyat istikrarsızlığından zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Alışverişler tek bir noktadan yapılmamalı. Gereksiz harcamaların önüne geçmek için ihtiyaç listesi hazırlanarak alışverişe çıkılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yüksek gıda fiyatlarının vatandaşları zorladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Piyasaya hakim büyük alışveriş mağazaları vatandaşın halini görmezden geliyor. Zaten pandemide dışarı çıkmaktan kaçınan vatandaşın fiyat analizi yapması her geçen gün zorlaşıyor. Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek için vatandaşa büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken tespit ettiği haksız fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığına şikayet etmekten çekinmemeli."

11 BİN 114 LİRA CEZASI VAR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarının önüne geçecek düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Bakan Pekcan şöyle devam etti;

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek."