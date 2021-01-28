Gıda fiyatları ile ilgili flaş karar! Ve başlıyor

Fahiş fiyat artışları ile ilgili flaş adım! Gıda Komitesi, bugün saat 20.00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşecek.

Tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren karar.. Gıda fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle tüm vatandaşlar şikayetçiydi. Üreticiden tüketiciye herkesin mağdur olduğu konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.