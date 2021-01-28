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Gıda fiyatları ile ilgili flaş karar! Ve başlıyor

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 15:24 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 16:22

Fahiş fiyat artışları ile ilgili flaş adım! Gıda Komitesi, bugün saat 20.00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşecek.


Tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren karar.. Gıda fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle tüm vatandaşlar şikayetçiydi. Üreticiden tüketiciye herkesin mağdur olduğu konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. 

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme  Komitesi (Gıda Komitesi), bu akşam Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev  sahipliğinde son dönemdeki fiyat gelişmelerini görüşmek amacıyla toplanacak.
 
Edinilen bilgiye göre, toplantı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda saat  20.00'de başlayacak.
 
Toplantıya, Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katılacak.
 
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve  Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de yer alacağı toplantıda, son dönemdeki fiyat  gelişmeleri değerlendirilecek.
 
  
 
 

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