GİB yapılandırma nasıl yapılır? GİB borç yapılandırma başvurusu ve 2020 GİB yapılandırma borç ödeme…

Vergi borcu yapılandırması ile ilgili maddenin TBMM’den geçmesinin ardından vergi borcu yapılandırması yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi ve GİB yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, sorusuna yanıt aramaya başladı. Vergi dairelerine doğrudan müracaat yoluyla ya da posta yoluyla yapılabilen vergi borcu yapılandırması Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Peki GİB yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor? İşte merak edilen detaylar...

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Vatandaşlar vergi borcu yapılandırmasının Meclis’ten geçmesiyle araştırmalarını hızlandırdı. Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında olacak. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak. Peki, GİB borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

GİB YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vergi borcu yapılandırmasını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapmak isterseniz öncelikle, "www.gib.gov.tr" adresine gitmeniz gerekiyor. Ana sayfanın hemen alt kısmında bulunan "Hızlı Erişim" bölümünde "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu" butonunu göreceksiniz. Bu butonun üstüne geldiğinizde karşınıza iki seçenek çıkıyor. Bunlardan, "T.C. Kimlik No İle Başvuru" ve "Kullanıcı Kodu İle Başvuru" seçeneklerini kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

GİB YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

"T.C. Kimlik No İle Başvuru" seçeneğinden yapılandırma başvurusu yapacaksanız; T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihiniz, anne kızlık soyadının 1. ve 2. harfini girin. Ardından anne, baba, eş ya da çocuğunuza ait T.C. Kimlik No bilgisini girin ve son olarak doğrulama kodunu girin ve "Giriş" butonuna tıklayın. Ardından yapılandırma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İlk taksitler ne zaman ödenecek?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.