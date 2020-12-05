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GİB uzman yardımcılığı sınavı ertelendi mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu!

05 Aralık 2020 Cumartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 14:08

GİB uzman yardımcılığı sınavı ertelendi mi? gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.


GİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı açıklanan gelir  uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ertelendi. Erteleme kararı, Kovid-19  salgını nedeniyle alındı.

Sınavla, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000  gelir uzman yardımcısı alımı planlanıyordu.

Sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde  (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacak.

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