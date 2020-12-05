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- GİB uzman yardımcılığı sınavı ertelendi mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu!
GİB uzman yardımcılığı sınavı ertelendi mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu!
05 Aralık 2020 Cumartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 14:08
GİB uzman yardımcılığı sınavı ertelendi mi? gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.
GİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı açıklanan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ertelendi. Erteleme kararı, Kovid-19 salgını nedeniyle alındı.
Sınavla, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alımı planlanıyordu.
Sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacak.