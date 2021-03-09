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GİB resmen duyurdu! Ve sona erdi

AA |  09 Mart 2021 Salı - 16:15 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 16:15

Yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı. GİB sürenin sona erdiğini duyurdu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğini, bu mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.


Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), internet sitesinde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  ilan edilen mücbir sebep halinden etkilenen mükelleflerden faaliyetlerine yeniden  başlayanlara ilişkin açıklama yapıldı.
 
Açıklamada, söz konusu tebliğle yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca  geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına  karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan  mükelleflerin Vergi Usul Kanunu'nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması  ve mücbir sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin  ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapıldığı anımsatıldı.
 
Bu iş yerlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki mükelleflerin  mücbir sebep hallerinin 1 Aralık 2020 tarihinde başladığı, bu halin mükelleflerin  faaliyetlerine yeniden başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam etmesinin  uygun bulunduğu belirtildi.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
 "Buna göre, söz konusu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde  verilmesi gereken muhtasar beyannameler (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri  dahil) ve Katma Değer Vergisi beyannameleri ile 'form ba-bs' bildirimlerinin  verilme ve söz konusu dönem içinde oluşturulması ve imzalanması gereken  e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı  Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken 'elektronik defter beratları' ile  e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme  süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna  kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise  beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin  verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip  eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır.
 
Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığının 2 Mart 2021 tarihli ve 3514  sayılı Genelgesi'nde, 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı  Kabinesi toplantısında belirlenen yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel  usul ve esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu  kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen  kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek)  ayrılmış ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre  belirlenmiştir. Bu çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara  verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin  bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek  risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2 Mart 2021 tarihinden  itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri karara  bağlanmıştır. Bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine  başlamaları uygun görüldüğünden mücbir sebep hali, bahse konu mükellefler için  sona ermiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali  nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliği'nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir."
 
 Mücbir sebep hali devam edenler
 
Açıklamada, mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin bu halinin,  bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar  gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla  sona ereceğine işaret edilerek, "Herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi  açısından mükelleflerimiz tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun  görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve  kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep  nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğ'de belirlenen süreler  içinde yerine getirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
 

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