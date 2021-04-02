GİB duyurdu! Gelir uzmanlığı özel sınavı iptal oldu!

Gelir İdaresi Başkanlığı mahkeme kararı sonrasında Gelir Uzmanlığı Özel Sınavını iptal kararı aldı. Başkanlık yaptığı açıklamada, " Danıştay İkinci Dairesinin kararına istinaden Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başkanlığımızca iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen gelir uzmanlığı özel sınavının iptal edildiğini duyurdu.

GİB gelir uzmanlığı özel sınavı neden iptal edildi?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptale ilişkin Danıştay kararına yer verildi.

GİB'den yapılan "Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına ilişkin açılan dava neticesinde; Danıştay İkinci Dairesinin “7176 sayılı Kanunun Geçici 1’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın bazı bölümlerinin yürütülmesinin durdurulması yönündeki E:2020/1713 sayılı kararına istinaden 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başkanlığımızca iptal edilmiştir." açıklamasına yer verildi.

Danıştay, kurum içinden gelir uzmanlığı ile defterdarlık uzmanlığına atamayı düzenleyen usul ve esasların Resmi Gazetede yayımlanmamasından dolayı, "sözlü sınav" ve "en az 75 puan" ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu mahkeme kararını gerekçe göstererek bugün itibariyle sınav sürecini iptal ettiğini duyurdu.