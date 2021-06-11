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Geziden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Mustafa KIRLAK/AYBASTI (Ordu), (DHA) |  11 Haziran 2021 Cuma - 22:25 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 22:25

Ordu'nun Aybastı ilçesinde günübirlik gezi için giden yolcuları taşıyan minibüs, dönüş yolunda devrildi. Kazada, 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay A. yönetimindeki 52 M 3591 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Sağlık görevlileri yaralı yolcuları olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 
Yolcuların, günübirlik gezi için Perşembe Yaylası'na gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. 
 

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Ordu Aybastı minibüs
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