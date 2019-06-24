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Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı

AA |  24 Haziran 2019 Pazartesi - 12:00 | Son Güncelleme : 24 06 2019 - 12:00

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar  Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmayı, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Ali  Şeker ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda HDP'li ve İşçi  Partili milletvekili de izliyor.
 
Bir kısım müştekinin de katıldığı duruşmayı, İsviçre, İsveç, Almanya Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları  ve konsolos yardımcıları da takip ediyor. İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu ile çok sayıda avukat ve bazı  oyuncular da duruşmayı izleyenler arasında yer alıyor. Duruşmada, mahkeme tarafından sanıkların kimlik tespiti yapıldı. İş  adamı olduğunu belirten sanık Osman Kavala, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu  ifade etti. Sanık Yiğit Aksakoğlu ise sivil toplumcu olduğunu ve gelirinin aylık  10 bin lirayı bulduğunu kaydetti. Mahkeme başkanının iddianamenin özetini okumasından sonra, sanıkların  savunmalarının alınmasına geçildi. Duruşma, sanık Osman Kavala'nın savunmasıyla devam ediyor.
 
16 SANIK, 746 MÜŞTEKİ VAR
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık  iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can  Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.
 
İddianamede, sanıkların, "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir  kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları  belirtilerek, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile  koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor. Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan  kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen  iddianamede, bazı sanıkların "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz  olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli  Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli  yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle  cezalandırılması isteniyor.
 
İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman  Kavala'nın, "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve  mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya  el değitirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve  Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma''  suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep  ediliyor.
 

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