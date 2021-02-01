Gezi Parkı davasında flaş gelişme! 8 sanığa yasak...

Son dakika haberine göre; İSTİNAF Mahkemesi'nin Gezi Olayları’na ilişkin Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat etmesine ilişkin kararı bozmasının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirdi.

İSTİNAF Mahkemesi'nin Gezi Olayları ’na ilişkin Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat etmesine ilişkin kararı bozmasının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirdi. Mahkeme, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman , Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. İlk duruşma, 21 Mayıs'ta yapılacak.

Gezi davasında beraat kararlarının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce 22 Ocak 2021'de bozulmasının ardından dosya, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemece düzenlenen tensip zaptında, bozma ilamının kesin niteliği dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve yargılama safahatı dikkate alınarak sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci'nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi. Kararda, Osman Kavala'nın başka suçtan tutuklu bulunması nedeniyle hakkında bu aşamada tedbirde bulunmasına yer olmadığına da hükmedildi.