"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli izleyiciyle buluşuyor. Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan belgesel 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi detayları ile anlatıyor. Peki, Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli konusu ne? Antarktika belgeseli ne zaman, hangi kanalda? İşte Antarktika belgeseli hakkında merak edilenler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank twitter hesabından, "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika " belgeselinin izleyicilerle bulaşacağını duyurdu. Peki, Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli konusu ne? Antarktika belgeseli ne zaman, hangi kanalda? İşte Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli hakkında merak edilenler...

GEZEGENİN KARA KUTUSU: ANTARKTİKA BELGESELİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk bilim insanlarının 'Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın." ifadesiyle belgeselin 24 Eylül tarihinde saat 22.00'de TRT Belgesel, 27 Eylül saat 17.45'te de TRT 1 kanallarından yayınlanacağını duyurdu.

GEZEGENİN KARA KUTUSU: ANTARKTİKA BELGESELİ KONUSU NE?

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi boyunca, bir belgesel ekibi de bilim insanlarına adım adım eşlik etti.

35 saatlik ham görüntülerden üretilen "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli 57 dakika sürüyor.

Bu yıl 9 Şubat'ta Antarktika'ya yola çıkan 24 kişilik sefer ekibi, Beyaz Kıta'daki çalışmalarının ardından 8 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Sefer süresince araştırmacılar, geçen yıl Antarktika'da kurulan geçici bilim yerleşkesinde yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 farklı proje yürüttü.

4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detaylarının yer aldığı belgesel, 24-27 Eylül'de Gaziantep 'te gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında "Gezegenin Karakutusu; Antarktika" ismiyle TRT 1 ve TRT Belgesel kanallarından yayınlanacak.

4. ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNDA 15 PROJE SONUÇLANDIRILDI

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilen, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanları, Beyaz Kıta'da yürüttükleri 15 projeyi sonuçlandırdı.

TÜRKİYE'NİN BİLİM ÜSSÜ KURULDU

30 günde tamamlanan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferinde Türk bilim insanları en az 10 günün üzerinde sahada kalma imkanı buldu. Geçen yıl Horseshoe Adası'nda kurulan Türkiye'nin geçici bilim üssü ile üretilecek bilimsel yayın sayısı ve niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

TÜRK BİLİM İNSANLARI ANTARKTİKA'DAN ÖRNEK TOPLADI

Sadece hazırlıklarının 1 yıl sürdüğü seferde 30 gün boyunca bilimsel çalışmalar yapıldı. Türkiye'den kuş bakışı 14 bin 430 kilometre uzakta çalışan Türk bilim insanları saha çalışmalarında örnekler topladı.

Türk ekibi, "Dünya'nın kara kutusu" olarak tanımlanan Antarktika kıtasında araştırmalarını tamamladı. Türk ekibi, "beyaz kıta"nın sırlarını gün ışığına çıkartmak için taş, su, yosun, buz ve mikroskobik canlı örnekleri topladı. Türk bilim ekibi, geçici bilim üssünün bulunduğu Horseshoe Adası'nda sabit veri toplama istasyonları kurarken, diğer yandan sahadan toplanan örneklerin Antarktika'nın bilinmeyenlerini ortaya çıkarması bekleniyor.