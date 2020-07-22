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Gerilim zirvede! ABD ve Çin birbirine girdi

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:15 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 13:14

ABDnin, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin Konsolosluğunun 72 saat içerisinde boşaltılmasını istediği belirtildi. Söz konusu karara Çin ABD'nin bu kararının hatalı olduğunu belirterek geri adım atmasını istedi.


Çin medyasından Global Timesın haberine göre ABD, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin Konsolosluğunun 72 saat içerisinde boşaltılmasını istedi.
 
Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararı doğrularken, ABD'nin bu kararının aniden aldığını vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, söz konusu kararın kınandığını açıkladı.
 
Wenbin, "Çin, bu haksız kararı Çin- ABD ilişkilerini zedelediği için kesin olarak kınıyor. Çin, ABD'yi bu hatalı karardan derhal vazgeçmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.
 
ÇİN’DEN KARŞI HAMLE
 
ABD’nin kararının ardından Çin’in karşı hamle yaparak Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı iddia edildi.

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